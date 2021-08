Juana Viale destruyó a Alberto Fernández por la fiesta en Olivos: "Dejen de joder a los argentinos"

Juana Viale comenzó su programa del sábado de La Noche de Mirtha (eltrece) destruyendo a Alberto Fernández por la fiesta en Olivos. La conductora se mostró enfurecida y lanzó un contundente descargo.

La nieta de Mirtha Legrand ingresó al estudio mientras sonaba El mundo del revés, y expresó: “Elegí esta canción de María Elena Walsh porque yo, personalmente, siento una indignación frente al Presidente de la Nación Argentina que no puedo disimular. Por suerte tenemos grandes escritores e intelectuales, como lo fue María Elena Walsh, que grafican una Argentina en donde se colma la tolerancia, la emocionalidad y la fuerza de voluntad que pusieron los argentinos frente a esta pandemia, en donde nos retaron y nos levantaron el dedo”.

Sin filtro, Juana Viale lanzó: “Hacen lo que dicen que no hagamos, entonces... ¡Déjense de joder! ¡Dejen de joder a los argentinos! Y lo digo con la voz temblorosa porque yo tuve muchos familiares que se fueron y muchos amigos que perdieron laburos. No culpe a la mujer que tiene a su lado. Hágase responsable y póngase los pantalones. Acusa a una mujer que festeja el cumpleaños en su propia casa ¿Usted no se enteró, señor Presidente? ¿No se entera de lo que pasa en su casa? ¿Cómo va a poder hablarle a los argentinos de lo que pasa si no sabe lo que ocurre en su propia casa?”.

Finalmente, Juana sentenció: “No tengo palabras, estoy enojada y saturada. Yo estoy acá porque mi abuela no puede, no porque ella eligió no trabajar. Le dijeron que se tiene que quedar en su casa y yo estoy haciendo el trabajo que ella no puede. Señor Presidente, usted haga su trabajo, presida el país y deje de echar la culpa a los otros. ¿Sabe qué? Pida disculpas, porque lamentarse no es pedir disculpas. Pedir perdón es otra cosa, es arrepentirse de lo que hizo, y yo no veo arrepentimiento en usted. Soy Juana Viale, 29.480.048. Gracias”.