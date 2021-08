Soledad Pastorutti tuvo que hacer un cambio de look de último momento por un insólito motivo

En cada etapa de La Voz Argentina los miembros del jurado deben mantener el mismo look, para no perder la continuidad en la edición. Ante una nueva etapa, el vestuario se renueva. Sin embargo, no pasó inadvertido el hecho de que en las galas de los knockouts Soledad Pastorutti lucía su peinado habitual, a dos aguas, pero en las previas se la vio con flequillo.

Finalmente, Stefy Roitman se encargó de explicar qué fue lo que pasó. "¡Estás muy diosa con ese look!", exclamó la influencer al ver a La Sole con un peinado recogido y unos mechones sobre su frente. Y ella explicó el motivo que la había llevado a improvisar el flequillo: "Le contaba a los participantes que me di un golpe en la frente y que no sabía cómo disimularlo. Fue una buena idea".

"La verdad que estoy sorprendida, gratamente sorprendida. Yo pensé que iban a venir con más reparo. Además, uno en un ensayo no lo da todo, siempre se guarda. Pero acá se cantaron todo. ¡Hay un nivel! Y voy a tener un trabajo muy fulero, porque tengo que decidir entre uno y otro y los quiero a todos. Nos ponen en un lugar muy feo en un momento de mucha sensibilidad, de pandemia...¡Que se dejen de joder y vayan todos a la final!", señaló sobre su trabajo en el reality de Telefe.

"Creo que este año han hecho un casting espectacular y la gente del otro lado va a morir, pero bien con lo que va a ver. Lo digo de corazón, pero yo creo que esto es algo necesario en este momento para el corazón de la gente. Escuchar talento, música, cosas buena...Porque, a pesar de todo, hay que estar muy agradecido porque la música nos acompaña", finalizó.