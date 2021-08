Pampita reveló los conflictos que protagonizó con sus vecinos de Barrio Parque

Pampita no tiene ningún tipo de problemas en contar intimidades de su vida privada. Ahora, el abogado Mauricio D’Alessandro estuvo invitado al ciclo Pampita Online para hablar sobre las mediáticas causas que lleva adelante a nivel judicial. En un divertido ida y vuelta con la conductora, el letrado contó que tiene problemas con sus vecinos, lo que le dio pie a la modelo para que revelara las peleas que tuvo con sus ex vecinos de Barrio Parque. Mauricio confesó que padece vivir rodeado de familias que se "enojan por todo".

"Tengo un problema con los ricos, me odian. De verdad. Eso que vivo en Barrio Parque y teóricamente me van a echar", disparó D’Alessandro. Acto seguido, Pampita le aseguró que ve poco probable que no le dejen vivir más allí: "No, qué te van a echar. Yo viví ahí, son un amor".

Entonces, D’Alessandro le preguntó a Carolina por su experiencia: "¿Te hacían problema porque estacionabas el auto arriba de la vereda?". A lo que la modelo respondió: "Mucha multa llegó, sí".

"¿Te llegaron multas en serio? Si es el único lugar donde se puede estacionar", comentó mostrándose sorprendido. "Sí, me llegaron muchas multas porque les molesta que saque a pasear al perro. Es una zona complicada".

Recordemos que luego de casarse con Roberto García Moritán, la modelo y conductora decidió mudarse a un departamento ubicado en el barrio de Palermo.