Morena Rial se lanza a la política

Morena Rial sorprendió a todos sus seguidores al anunciar desde sus redes sociales que se lanza a la política. El inesperado anuncio de la hija de Jorge Rial revelaba lo siguiente: "Se viene un proyecto político con Alejandro Cipolla. ¡Próximamente van a haber novedades!", comenzó su mensaje. "Para cambiar las cosas no queda más que hacerlo uno mismo!", agregó con fuerza en su historia.

Cipolla, abogado de la mediática, explicó de qué se trata la idea. "Estamos en un proyecto firme de los dos. En principio estamos evaluando sumarnos a otro espacio, que se va a definir en estos días", indicó el letrado al sitio Primicias Ya.

Luego, agregó sobre el tema puntual a profundizar: "Igual ahora sería apoyo más que nada y estar súper activos en 2023. El foco principal va a ser el tema de la discriminación".

De esta manera, Morena se suma a la lista de famosos que este año decidieron sumarse a la política. Entre ellos, se encuentra Cinthia Fernández, Hernán Piquín y Brian Lanzelotta, entre otros.

En tanto, recordemos que la joven afronta una acción legal contra su mamá adoptiva. "Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, ni contacto. Pero la Justicia se va a encargar… Hace once años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando", dijo en su momento.