Lali Espósito sorprendió al revelar cuál es su programa de televisión favorito

Lali Espósito atraviesa un gran momento profesional. Su presencia en La Voz Argentina (Telefe) y su participación en la serie española de Netflix Sky Rojo, la mantienen con muchísima presencia en los medios. Con esta gran exposición, sus movimientos en redes sociales no pasan desapercibidos por millones de personas en todo el mundo. Ahora, decidió contar cuál es su programa de televisión favorito y generó una gran sorpresa entre sus seguidores.

Bendita, el ciclo que conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve, utilizó su cuenta oficial de Twitter para hacer el anuncio del informe del programa de la jornada. "¿Lali Espósito es la Susana Giménez de los próximos 30 años", titularon el tape que luego pasaron por televisión. Fue la propia Lali la que vio el posteo y decidió responder.

"¡Los amo! Mi programa favorito (después de La Voz)", bromeó. "¡Aguante Bendita!", completó.

Recordemos que Lali volvió a ser noticia esta semana luego de romper el silencio a través de un vivo de Instagram y hablar sobre la participante de La Voz Argentina que la acusó de plagio en 2016.

"Con Anapau, Ana Paula, que ahí acaba de cantar, que la rompió, no sé qué esperan que diga. Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, de ver que la gente puede tener segundas oportunidades, y esta profesión es muy difícil", comenzó.

"Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos y yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo, tiro la mejor, hay que tirar la mejor. No soy el Ravi Shankar, tengo mi carácter, solo que de verdad pienso así, que hay que ser más amorosos, ¿viste? Dentro de lo que se pueda, porque es más lindo lo que vuelve", cerró de forma contundente.