La Academia: el sincericidio de Barby Silenzi que enfureció al Polaco

El ritmo de la cumbia avanza en La Academia de Showmatch. Durante la noche del viernes se presentaron en la pista El Polaco y su pareja Barby Silenzi. Su presentación fue muy bien valorada por el jurado, aunque lo que terminó llamando la atención fue un comentario que hizo la bailarina.

Tras ingresar a la pista, El Polaco se mostró muy contento con poder bailar cumbia, y confesó: "Hace 17 años que vivo de esto, y hoy es un honor". Al recordar sus primeros pasos en el ambiente de la música, Silenzi sorprendió cuando reveló qué le dijo a una amiga, cuando le preguntó por él luego de verlo por primera vez: "¡Es horrible! Es flaco, es horrible ese pibe". A lo que el músico contestó: "Yo a ella no la registré tampoco".

Luego de su presentación, llegó el momento de la devolución. Ángel de Brito, quien consideró: "El Polaco empezó bien, pero después se fue volviendo más desprolijo. Arrancó con actitud, por la mitad se desarmó, y el final estuvo impreciso". En segundo lugar, Pampita felicitó a Barby: "Volvió a ser la que todos conocimos, segura y canchera. Volvió recargada. Y El Polaco, a veces hay que ensayar un poquito más. De todas maneras, me gustó".

El Polaco y Barby Silenzi en la pista de La Academia. Foto: Instagram @barby_silenzi

Por su parte, Guillermina Valdes los felicitó: "Siento que honraron la cumbia, pero quedó un poquito tibio para mi gusto. Vos Polaco sos un gran referente, y al final se fue cayendo un toque. Pero me encantan que estén juntos acá en la pista". Jimena Barón se mostró entusiasmada: "Estaban en su salsa. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Pola te veo despreocupado, este ritmo siento que te quedó muy bien, y fue muy exigente la coreografía para ser una cumbia".

Finalmente, Hernán Piquín coincidió con la mirada de Barón: "A mí también me gustó. Me gustó que bailaron por toda la pista, y los trucos fueron muy difíciles. Muy bien chicos".