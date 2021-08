Pachu Peña vendió su cuenta de Twitter y este es el verdadero motivo

No existen dudas de que Pachu Peña es uno de los humoristas más queridos de la Argentina. A lo largo de su extensa carrera, ha forjado grandes vínculos con diversas personas del mundo del espectáculo y no hay quien hable mal de él. Al contrario, todos tienen palabras amorosas y afectuosas sobre su persona.

Con sus fanáticos, el artista mantiene una relación muy directa ya que suele interactuar seguido con ellos a través de las redes sociales. Por ello, un reciente cambio en su cuenta de Twitter sorprendió y alarmó a todos los internautas. Marcelo Tinelli no pudo pasar por alto lo que ocurrió en la red social del pajarito y salió a preguntarle en la pista más famosa de la televisión.

Marcelo Tinelli y Pachu Peña

"¿Qué hizo? ¿Vendió la cuenta? ¿La entregó? ¿No existe más? Ahora retwittea cosas en inglés", le consultó el conductor frente a las cámaras de eltrece por los extraños movimientos que se vieron en su perfil.

"No te voy a mentir. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí", comenzó diciendo. "Tenía más o menos 568 mil seguidores. Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos", explicó al aire.

Pachu Peña

Y sumó: "Se cerró ese perfil, pero ya arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores en otro lado. Ahora están las criptomonedas ahí".