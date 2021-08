Se le fue la mano a Cachete Sierra durante "la cumbia" en La Academia

El vínculo amoroso entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez se vuelve cada vez más palpable en la pista de La Academia de ShowMatch. Hace unas semanas semanas el actor y su partener blanquearon la relación con un beso en plena pista del certamen de El Trece. Pero esta vez, la reconfirmación de la química volvió a verse reflejada con un apasionado beso y hasta una manito de más del actor sobre la bailarina.

Además, despertó un picante debate entre las jurados Guillermina Valdes, Jimena Barón y Pampita acerca de cuándo comienza un noviazgo. "¿Cuándo se es novio? ¿A partir de cuándo? Pampita tiene una teoría que es muy buena", comentó Ángel de Brito. "Yo no te viajo a ningún lado si no soy la novia. Pero es una generación nueva, ellos se manejan distinto", dijo la modelo. "No salgo ni a comer si no estoy de novia. No me voy a quemar con alguien si no hay ya una formalidad. Somos chapaditas a la antigua, acá", señaló a Valdes. "No, no, se hace todo antes para saber si llegan a novios. Antes: el viaje antes, cine antes, restaurant antes...", reveló Barón a diferencia de lo expuesto por Pampita y Valdes.

"Para mí está bueno conocer una persona por un tiempo. Con mi novio anterior estuvimos cinco años y primero estuvimos un año en el que no fuimos novios. No sé qué opina Agus de eso, o qué le pasa con respecto a conocer antes a una persona. Me parece que somos parecidos en eso", explicó Fiorella al sitio Teleshow en cuanto al debate sobre el noviazgo.

Sobre la fama de galán que tiene el actor, comentó: "Para mí, es la fama que le hacen. Cero es así. Además, no soy celosa y nunca se habló nada de un tema de fidelidad. No tengo idea por qué tener miedo a su fama y él me hace sentir muy segura. Y es todo lo que necesito", finalizó.