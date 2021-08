El contundente comentario de Lali Espósito sobre la participante de La Voz Argentina que la acusó de plagio

Lali Espósito rompió el silencio a través de un vivo de Instagram y habló sobre la participante de La Voz Argentina (Telefe) que la acusó de plagio en 2016.

Ana Paula Rodríguez, quien está compitiendo en el certamen de canto donde Lali es parte del jurado, había asegurado que la cantante le “copió el nombre de su disco”. Ahora, la concursante logró pasar a la siguiente instancia del reality y en la red estalló la polémica.

Recordemos que Ana Paula cobró trascendencia en los medios hace algunos años por su denuncia. De hecho en Intrusos (América) había disparado contra Lali Espósito diciendo: “Vi la tapa de su CD y me hizo mal porque mi primer disco es como mi hijo, entonces manifesté mi enojo. Si hice un disco que se llama igual y hago el mismo género musical que ella, ¿porque no soy conocida no puedo decir lo que me pasa? Esto a mí me genera un daño”.

Lali Espósito y Ana Paula Rodríguez.

Llamativamente, frente a cámaras no hubo ninguna muestra de rencor entre la participante y la integrante del jurado, de hecho Lali tuvo elogios hacia Ana Paula por su performance en La Voz Argentina.

Durante una pausa del reality, Lali hizo un vivo para sus seguidores minutos después de la presentación de la poémica concursante. En ese momento, uno de sus fans le pidió que se refiriera a la acusación de plagio que le cruzaron.

“Con Anapau, Ana Paula, que ahí acaba de cantar, que la rompió, no sé qué esperan que diga. Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, de ver que la gente puede tener segundas oportunidades, y esta profesión es muy difícil”, comenzó.

Y luego Lali Espósito cerró de manera contundente: “Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos y yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo, tiro la mejor, hay que tirar la mejor. No soy el Ravi Shankar, tengo mi carácter, solo que de verdad pienso así, que hay que ser más amorosos, ¿viste? Dentro de lo que se pueda, porque es más lindo lo que vuelve”.