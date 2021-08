Dyhzy mostró su DNI no binario y reveló su nuevo nombre

Este jueves, Dyhzy anunció que cambió su DNI después de que Argentina permitiera que las personas "no binarias" se identifiquen en sus DNI y pasaportes con una "X".

De esta manera el hijo de Alberto Fernández a quien antes conocimos como Estanislao, ahora pasó a llamarse Tani

"Un plástico ni dice quien sos ni define tu identidad ni nada por estilo, pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, asique estoy un poqui feliz", comentó Tani Fernández en la red.

El nuevo DNI de Dyhzy.

Hace un tiempo, en una entrevista con Filo, Tani había dicho sobre su anterior nombre: “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”.

“Cuando el Estado reconoce una ley esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica. Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”, había dicho Tani en TN.

Alberto y Tani Fernández.

Argentina se puso a la vanguardia en este plano en América Latina, una iniciativa que se une así a otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda que ofrecen esta opción. La norma establece la posibilidad de incorporar una tercera opción con el objetivo de resguardar el derecho a la identidad de género, contemplado por ley desde 2012.

