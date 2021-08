Cuando el presentador Dany Martins fue suspendido por Disney por violencia

¿Se imaginan una escena de violencia en el marco de un canal de televisión infantil? Es lo que pasó con Dany Martins y Disney Channel hace unos años. Hace poco, el presentador recordó aquellos acontecimientos y contó por qué fue que lo suspendieron. A continuación, todos los detalles.

Fuente: Facebook Dany Martins (/danymartinsok)

Dany Martins y el encontronazo con un productor de Disney Channel

Habiendo participado durante muchos años del mundo televisivo de Disney Channel, el nombre de Dany Martins se encuentra fuertemente ligado al público infantil y es recordado por muchas personas que fueron niños en su momento y que ya han dejado de serlo.



Su trabajo más famoso fue el que lo tuvo al frente del programa Zapping Zone. Allí vivió una gran cantidad de momentos hermosos y algunos no tan lindos que, por suerte, no salieron al aire y no llegaron a las pantallas de todos los hogares.



El encargado de recordar una de estas historias fue el propio Martins, quien contó los detalles de una pelea que tuvo con un productor.



En conversación con DiarioShow, Dany comenzó diciendo que tanto él como la otra persona justo no estaban transitando un buen día. “Somos seres humanos, tenemos días buenos y días malos”, dijo.



Al parecer, todo comenzó con un desacuerdo. Alguien dijo algo, el otro opinó lo contrario y pronto todo se fue de las manos y, quizás, también a las manos.



La decisión que tomó Disney Channel fue suspenderlo: le dijeron que se quede una semana en la casa. Por suerte para él y todos los involucrados, al final hubo reconciliación y todo terminó más que bien.



Acerca de esto, Dany dijo que a los días habló con el productor en cuestión, que le pidió disculpas y que al poco tiempo estaban trabajando nuevamente como si nada hubiese sucedido.



Para finalizar, también confesó que, al día de hoy, ambos se siguen viendo y que se ríen al recordar aquella pelea.



Dany Martins y la imagen que da Disney

Uno de los motivos por los que Martins se sintió avergonzado fue simplemente que él no es así y que no comprende cómo fue que llegó a reaccionar de esa manera.



Sin embargo, hay algo más a tener en cuenta, que es la propia imagen que brinda Disney Channel en tanto canal de televisión infantil.



Entrevistado por DiarioShow, el actor y presentador argentino hizo mención de que, para trabajar con niños y niñas, “lo mejor es tener una buena imagen”.



En este sentido, agrega que la propia compañía les enseña a sus trabajadores a ser educados y respetuosos y a tener consciencia de que muchos chicos los pueden tomar como ejemplo.



A sus 40 años, también reconoce que sigue impregnado con la “buena imagen” que da Disney.

https://jwp.io/s/cHZ9n3FO



¿Qué opinas? ¿Te imaginas a Dany Martins trabajando en un perfil distinto del que se conoce?