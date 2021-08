Ángel de Brito explicó por qué no habla de su pareja

Ángel De Brito compartió otro momento de ida y vuelta con sus seguidores en la red. En esta oportunidad, alguien le preguntó si está en pareja y la respuesta del conductor fue categórica.

“¿Por qué no hablás de tu vida privada pero sí hablas de la vida de todo el mundo?", le consultaron. Fiel a su estilo, Ángel respondió: "Porque no soy mediático ni narcisista”. Y luego remarcó: "No hablo de todo el mundo sino de los hablan de su vida privada"

Además, cuando le preguntaron si es verdad "que está en pareja", Ángel de Brito remarcó: “Sí, lo conté mil veces. Repleto de amor. No lo voy a buscar en la tele ni en las redes”.

De Brito se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada de la exposición en los medios y la red. Además, ha remarcado que las personas de su entorno más cercano nunca han tenido deseo de hacerse famosos, y que están a gusto con la idea de que la relación se viva puertas adentro.