La Voz Argentina: el vestido con transparencias de Soledad Pastorutti que causó impacto

La Voz Argentina comenzó con una nueva etapa dentro del exitoso reality de canto de Telefe. SI el principio estuvo signado por las audiciones a ciegas, luego llegaron las batallas y anoche se inauguró la etapa de los knockouts. A su vez, cada una de estas nuevas fases vienen acompañadas de un cambio de vestuario. Y quien se llevó toda la mirada de las redes fue Soledad Pastorutti.

Recordemos que por cuestiones de grabaciones y edición, la renovación de vestuario llega con el comienzo de una nueva etapa y se mantiene hasta que esta concluye.

En relación al outfit, la posta la venía llevando Lali Espósito con su elegancia y Ricardo Montaner por sus polémicas camisas. Pero en el segmento que comenzó este martes, quien se llevó toda la mirada de las redes fue La Sole. La cantante de Arequito eligió derrochar elegancia con un vestido negro con brillos, espalda descubierta y transparencias en el frente. Rápidamente las redes sociales estallaron con miles de comentarios al respecto.

Cabe recordar que en este sentido, Soledad visitó Cortá por Lozano, donde habló del look cada vez más jugado que utiliza en el show y contó una inédita anécdota sobre qué opinó su marido, Jeremías Audoglio, al respecto. "Jere no le copa nada", comenzó diciendo la cantante en una divertida entrevista con Verónica Lozano. Luego, agregó: "Cuando me vio en la publicidad de La Voz que tenía un top…que no nos avisaban cuándo salía para que nadie saque nada, estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo: ‘¡Ah, bueno!’. Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal, yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé. Y le dije que a todos les tenía que decir: ‘¡Mirá con quién estoy!’. Y ya está".