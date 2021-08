La dura decisión que tuvo que tomar Lali Espósito en La Voz Argentina: "Presento mi renuncia"

Las batallas terminaron en La Voz Argentina y se vienen los "play off". En una instancia previa, los "knockouts", los jurados tienen que definir los equipos que llevarán a competir para la continuidad del certamen. En este marco, Lali Espósito tuvo la noche más difícil de su participación en el reality ya que tuvo que elegir entre Santiago Borda y Amal San Yar, dos de sus más talentosos pupilos.

"¡Qué voces tienen los dos! Es impresionante como cantan. Bueno, difícil decisión de Lali", dijo Marley tras el final de las performances. "No, no, no. Presento mi renuncia a Telefe", dijo Lali, ante la difícil decisión que tenía que tomar, algo en lo que Ricardo Montaner estuvo de acuerdo, considerando que "ambos merecen llegar hasta el final del programa".

"No me quiero extender demasiado, porque les hablaría por 80 horas a cada uno y lloraría. Amal y Santi son dos artistas. Son los artistas más artistas, porque vinieron con un background, pese a que tienen vidas muy distintas. Les quiero agradecer de corazón lo que hicieron esta noche porque estuvieron brillantes", dijo Lali.

"En mi corazón, y seguramente en el del país, ambos ganaron el knockout. Lo hago pensando en el futuro de mi equipo. El que continúa en La Voz en el Team Lali…. Viva la música, carajo… ¡Santi!", concluyó la jurado.