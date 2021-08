Lali Espósito le tiró un zapatazo a dos participantes de La Voz Argentina y dio una una inesperada justificación

Lali Espósito tuvo una insólita reacción tras el final de la performance de un par de participantes en La Voz Argentina (Telefe), y terminó tirándole un zapatazo a uno de ellos, pera luego dar una inesperada justificación.

Octavio Ramírez y Nicolás Olmedo interpretaron Somebody To Love, de Queen, cuando sobre el final se vio un zapato rojo volar hasta el escenario para casi impactar contra uno de los concursantes.

“Cuidado que con eso matás a alguien”, señaló Mau Montaner, mientras Lali Espósito no pudo evitar reírse y aclarar que el gesto fue a favor y no en repudio de los participantes. “Es que quería tirarles algo y esto (por el catsuit que llevaba) no me lo puedo arrancar”.

“Igualmente tiene un corazón en el taco”, acotó Soledad Pastorutti. Y finalmente Lali Espósito enfatizó: “Claro, le quise tirar un corazón, lo calculé”.