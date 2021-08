Lali Espósito cruzó pícaramente a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

La Voz Argentina finalizará la etapa de las batallas este martes. En este contexto, los coachs aprovechan para poder "robarle" a sus colegas los participantes y así poder ganar el reality. Así surgen divertidos idas y vueltas entre los miembros jurados, como el que protagonizaron Lali Espósito y Soledad Pastorutti.

Anoche, La Sole elogió a Octavio Ramírez, uno de los integrantes del equipo de Mau y Ricky, y la ex Casi Ángeles intervino para "marcar la cancha". "Debo confesar que me genera una atracción fatal, su manera de moverse, de mover esos rulos, de cantar...no sé, había algo ahí", comenzó diciendo la cantante oriunda de Arequito. Y Ricky le comentó al participante: "Ya ganaste: después de ese piropo, te puedes ir a tu casa feliz aunque no ganes la batalla".

Atenta a las palabras de sus compañeros, Lali disparó: "La Sole tiene marido, yo no, Octavio". "Lali, no está prohibido mirar", le respondió Pastorutti. Y ella aclaró: "Yo tiro la caña, que se yo". "Sí, está bien, tirala....", cerró Soledad.

Finalmente, la batalla la terminó ganando Ramírez, aunque a último momento Lali terminó robándose a Olmedo, que gracias a este gesto sigue en el certamen.