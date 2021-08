El inesperado anuncio de Julieta Nair Calvo: "Tengo que..."

Julieta Nair Calvo informó que se encuentra nuevamente aislada y no podrá volver a La Academia de Showmatch. La actriz, que tuvo que ser reemplazada por Barby Franco para el baile del caño por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, no volverá tampoco para la cumbia. El motivo: un nuevo contacto con un caso de Covid-19.

"Por las dudas aclaro que hoy me enteré que soy contacto estrecho de alguien que dio covid positivo (sí, otra vez)", reveló en sus redes sociales. "Ensayé todo el finde porque tuvimos que preparar la cumbia en dos días. Me da lastima no poder hacerla porque estaba buenísima la coreo", aseguró en sus redes sociales.

Finalmente, concluyó: "Tengo que quedarme en casa hasta que se cumplan los días necesarios y me vuelvan a hisopar. Gracias a todos por preocuparse, yo estoy bien".

Recordemos que Nair Calvo ya estaba preparando su regreso al certamen conducido por Marcelo Tinelli. Incluso ya había ensayando el nuevo ritmo de cumbia y se enteró de esta mala noticia en las últimas horas.