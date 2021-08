Flor Peña confesó la estremecedora vía que usa para conectarse con su padre fallecido

Florencia Peña perdió a su padre hace un año durante la cuarentena, y ahora confesó la particular vía que usa para comunicarse con él.

Invitada al programa PH: Podemos Hablar (Telefe), Flor expresó: “Creo que la vida no es lo tangible. No soy religiosa, no creo en la muerte, creo que la muerte es un paso a otro lugar mejor, que este es el infierno y lo mejor empieza cuando nos vamos. Siempre tuve una búsqueda espiritual muy grande, he hecho muchas cosas en mi vida. Tengo una hermosa mujer que vive en España, que nos conocemos solo por zoom, con quien yo hago apertura de registros akashicos, que es abrir los registros y comunicarte con tus guías espirituales. Quienes creemos en eso creemos que tenemos guías que nos ayudan a vivir”.

Recordemos que el papá de Flor Peña luchó durante un par de años contra un cáncer de páncreas terminal, por el que en un principio le habían dado solo tres meses de vida. “Mi papá se murió y yo conecto con Irene, esta mujer, y le cuento que se acababa de morir y que yo quería saber si estaba bien. Ella me dice que era muy pronto y que por eso era muy difícil verlo, porque los tiempos no son los mismos, pero que iba a intentarlo. Ella cierra los ojos y me dice: ‘Lo acabo de ver, pasó muy sonriente, tu padre era muy simpático. Me miró y me dijo puedo caminar’. Fue muy fuerte para mí, porque había sido el tema del último tiempo y ella no sabía nada”, comentó emocionada la actriz.

Luego, la actriz le recomendó la experiencia también a su madre. “Hace poco le digo a mi madre, que está muy triste, que lo haga. Ella es más reticente. Lo hacemos y le aclaro que no sabía si iba a aparecer papá, pero que a lo mejor sí. Cuando Irene abre los registros lo primero que me dice es, ‘Acá está tu papá'. Me habló de muchas cosas hermosas que tenían que ver con nosotros. Dialogué con él a través de ella”, enfatizó.

Finalmente, Flor Peña reveló: “No voy a contar intimidades, pero mi mamá lo cuidó mucho, mucho a mi papá. Ella tenía una manta roja con la que lo tapaba cuando tenía frío y lo primero que le dijo Irene es que le estaba diciendo dos cosas: que saque las cenizas del cuarto, porque estaban ahí, y las lleve a hacer un último viaje en bicicleta, que es lo que ellos hacían cuando estaban en Córdoba, y que sepa que él estaba y que cuando lo necesite que se tape con la manta roja porque iba a estar ahí. Cuando le pregunté a mi mamá de su experiencia no podía parar de llorar. Ella me había dicho que sabía que eso iba a ser como un placebo, pero cuando le dijo todo fue fuerte. Mi papá le dijo que su misión ya había terminado, pero que ella todavía tenía cosas para hacer. Desde eso mi mamá está mejor”.