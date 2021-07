ShowMatch: en su debut, Mariela Anchipi terminó a los besos con Hernán Piquín

Anoche, hizo su debut en la pista de La Academia de ShowMatch Mariela Anchipi, en reemplazo de Sofía "Jujuy" Jiménez. De esta manera la mujer de Dady Brieva vuelve a formar parte del ciclo conducido por Marcelo Tinelli luego de haber formado parte como coach, participante y miembro del malogrado BAR.

"Estoy de muy mal humor, indignada por esta situación, porque le estaba poniendo mucha garra. Igual, confío en ellos, que le van a poner todo", expresó la modelo, que se quebró una costilla en uno de los ensayos. Su reemplazante, a su vez, reconoció: "Yo pensaba que no iba a bailar nunca más".

Pero no fue el único reencuentro de la noche. Antes de ser las figuras que hoy son, Hernán Piquín y La Chipi eran compañeros de danzas clásicas y novios cuando tenían 16 años. Fue Ángel de Brito quien recordó el romance. "Chipi, bienvenida, te deseo mucha suerte con mis compañeras del jurado porque te odian. Hernán Piquín no porque fue tu novio, así que imagino que ahí tenés un ayudín", lanzó.

Mariela Anchipi. Foto: Instagram @chipimariela.

"Fuimos novios muchos años atrás", aseguró el jurado, mientras se daba un beso con Chipi y lo terminaban repitiendo porque Tinelli no lo había visto. "Dady no tiene problema, ¿no?", preguntó el conductor y Mariela aseguró que su marido "ya lo sabe" y Hernán agregaba que su novio español tampoco tenía problema.

Luego del inesperado ida y vuelta, "La Chipi" y Nacho Saraceni presentaron su propuesta para este quinto ritmo de La Academia, la salsa de ballroom.

Contra todos los pronósticos, Piquín fue el más duro: "Ellos ponen puntaje por el amor; yo no. Teníamos 16 años, no me acuerdo ya. Hoy yo esperaba verla con las puntas puestas. Cuando la vi parecía una gárgola, con toda la espalda encorvada. Las piernas fantásticas que siempre estuvieron muy bien estiradas. Y, además, le faltó aire. Es una grosa, y hay que exigirle porque lo da, porque además, como coach te vuelve loco con la exigencia. No fue la mejor noche de Anchipi. Ojalá que en el duelo estén mejor" (4).