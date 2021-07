Se filtra audio de Horacio Cabak burlándose de su mujer en plena separación

Horacio Cabak protagonizó uno de los escándalos del 2021, cuando en abril el modelo y conductor fue descubierto por su esposa, Verónica Soldato, siendo infiel.

La noticia fue revelada en ese momento por Ángel de Brito, en el aire de Los Ángeles de la Mañana. "El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia durante el programa. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘mirá tal cosa’ y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con mujeres", narró el conductor del envío televisivo que se emite por El Trece.

Ahora, la polémica mediática suma un nuevo capítulo, esta vez se trata de un audio filtrado entre el conductor y sus compañeros de Polémica en el Bar (América. Fue el sitio web de la revista Gente quienes publicaron el mensaje donde Cabak explica a sus compañeros cómo sobrellevaba el conflicto con su esposa.

El día que Verónica Soldato hacía pública la supuesta infidelidad de su marido, Horacio envió un audio al grupo de WhatsApp de Polémica en el Bar, donde comentaba a sus compañeros cómo estaba viviendo esta situación.

"Es un poco contraproducente lo que está pasando. Porque me está estallando el teléfono, boludo. Soy Matías Alé en este momento". Luego de una carcajada, el conductor siguió relatando: "Tengo ofertas de todo tipo. Mi vieja me pidió por favor que disimule mi cara hoy cuando vaya a Polémica. Que ponga cara de compungido".