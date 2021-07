Yanina Latorre lanzó una fuerte denuncia: "Se embarazó del marido de su amiga"

Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica por la foto que publicó Diego Maradona Jr., donde se lo ve besando en la boca a su hijo. Cinthia Fernández comentó que le parecía "un asco" la publicación y, a partir de ahí, tanto el hijo del Diez como su madre, Cristiana Sinagra, salieron a cuestionar a la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

"Esta es la señora Fernández, madre de tres hijos que insulta a mi hijo instigando a la violencia porque besó a mi nieto. Es fundamental decir que la señora no conoce a mi hijo ni a mí. Ahora lo tendrá que decir ante un juez con la esperanza de que acabe esta injusticia gratuita y esta vergüenza. NO JUZGUE Y NO INSULTE SIN SABER !!!!!!! ESPECIALMENTE NO INSULTE !!!!!!", había denunciado la italiana, avisando que llevará el tema a la Justicia.

Tras las repercusiones por lo sucedido, Yanina fue lapidaria con la ex de Maradona. "Banco mucho a Cinthia. Vergüenza es lo que hizo Cristiana. Claudia y ella eran amigas, y se embarazó del marido. Me indigna", publicó Latorre.

Luego, agregó: "De qué habla esta señora Cristiana, que era amiga de Claudia, iba a la casa, se juntaban… Es todo verdad, le vendía ropa, y después se engrampaba al marido (de Claudia) y tuvo un hijo. Eso es una vergüenza, quedar embarazada del marido de una amiga, no estar opinando de que el hijo le dio el beso en la boca al nene, que puede o no gustar. Es una vergüenza esta señora, que le vaya a hacer juicio a los otros".