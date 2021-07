Sol Pérez recordó el fuerte comentario que hizo Horacio Cabak sobre su "polémico y horrible" vestido

Sol Pérez será una de las integrantes del regreso de Nosotros a la mañana (eltrece) a partir del próximo lunes, y en diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece), hizo un balance sobre su año laboral y recordó un fuerte comentario que hizo Horacio Cabak sobre un "polémico y horrible" vestido que usó en una gala de los premios Martín Fierro.

Sobre su paso por MasterChef Celebrity, Sol expresó: “Aprendí mucho y cocino más que antes, pero no todos los días. La pasé muy bien, pero me sentí recontra mal cuando decían que había contagiado de covid a Carmen [Barbieri]. La quiero mucho, me enseñó mucho y me daba cosa que ella estuviera tan mal. Y además creo que no la contagié yo; nadie quiere contagiar y en ese momento se acusaba. Fue horrible”.

En otro tramo de la entrevista, la influencer se refirió a los escándalos mediáticos en los que se vio involuntariamente involuctrada. “Siempre me meten de tercera en discordia. Me pasó con Pampita cuando salía con Pico Mónaco y nada que ver, no tenía ni el teléfono. Y me volvió a pasar con Fede Bal cuando estaba con Laurita Fernández y tampoco, nunca pasó nada con Fede, ni un poquito. Y se repitió con Valeria Archimó y Guillermo Marín; ella está convencida, pero nada que ver. La entiendo, pero no me gustó verme en esa situación”.

Finalmente, Sol Pérez hizo referencia a Horacio Cabak, quien a último momento se bajó de Nosotros a la mañana. “Hoy está todo bien con Cabak, pero hace unos años hizo un comentario bastante fuerte en una fiesta de un Martín Fierro. Dijo que parecía que había salido de un albergue transitorio. El vestido era polémico y horrible, pero eso no se dice. Nunca me llegaron sus disculpas, si las dijo Igual ya está, lo solté, y si hubiera estado no me hacía problema. Es la terapia, a ver cuánto me dura”, expresó la modelo.