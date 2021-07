Karina La Princesita protagonizó un fuerte accidente al chocar contra un motociclista. La popular cantante se mostró consternada por el momento límite que le tocó atravesar. Además, viene de atravesar una sucesión de conflictos judiciales, por lo que la artista no está pasando un buen momento.

Hace unos días, en dialogó con Los ángeles de la mañana (eltrece), Karina habló sobre las consecuencias de los juicios en su contra que perdió. “Se me cruzó por la cabeza que cuatro años de mi vida, incluido el que viene, si tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis. Yo estoy ganando plata recién hace poco, se me fueron las ganas de esforzarme”, se lamentó.

Por otro lado, antes de entrar a La Academia, el certamen de ShowMatch (eltrece), este martes en un móvil para el magazine que conduce Ángel de Brito, Karina La Prinesita se refirió al espisodio del choque. “Estoy medio rara. Llegué acá y choqué a dos cuadras. Digo, no me va a creer nadie… Ya estoy meada por no sé quién, ¿viste? Me agarró un ataque y dije ‘lo maté’, porque lo vi justo cuando se metió abajo del auto”, contó conmocionada.

Luego agregó: “Justo uno de los directores de acá, pasó y me vio. Porque yo ya digo que a mí nadie me va creer con todo lo que me viene pasando. Pero bueno, son etapas que por más que uno flaquee hay que ponerle el pecho y ya”.