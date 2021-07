Barby Silenzi volvió a sepultar al Polaco: "Siempre haciendo de las suyas"

Barby Silenzi volvió a referirse a la polémica salida del Polaco con sus amigos luego de faltar a Showmatch. En diálogo con La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), la bailarina detalló cómo fue la conversación que tuvo con el cantante después de enterarse el verdadero motivo de su ausencia al ensayo del programa de Marcelo Tinelli.

"Este siempre haciendo de las suyas", disparó irónica y luego hizo hincapié en el estado anímico del músico tras la muerte de su padre: "No sabía de la salida, pero si le hizo bien a mí me parece perfecto. Vi la foto y me sorprendió pero está bien, tiene derecho a salir con sus amigos".

La participante de La Academia también contó qué le dijo a su pareja cuando supo de su encuentro con amigos. "Le dije ‘¿por qué no me invitaste?’ y me dijo ‘se me pasó’, después no le dije más nada, seguí durmiendo, listo ya está. Preguntale a él vos todo, dónde fue, por los amigos, a ver si te cuenta lo mismo que a mí. Le pregunté los nombres nada más", finalizó Silenzi.