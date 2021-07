Silvina Escudero rompió en llanto en televisión y terminó insultando a su hermana Vanina

Este domingo, Juana Viale tuvo una mesa de mujeres en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece). Silvina Escudero estuvo entre las invitadas y se emocionó hasta romper en llanto con el video de sus sobrinos que viven en Uruguay, y a quienes no ve hace más de seis meses por las restricciones impuestas por la pandemia. De manera inesperada, la bailarina terminó insultando a su hermana Vanina en medio de sus lágrimas.

“Yo en mi casa tengo una habitación para mis sobrinos, yo casi que los crié con mi hermana. Los iba a buscar al colegio y hacía muchas de mis actividades con ellos. Y ahora me hacen una videollamada llorando”, contó Silvina antes de que en el programa conducido por Juana pusieran un video de los niños enviándole saludos desde el país vecino.

Tras las imágenes, Escudero no pudo contener las lágrimas y expresó: “No soporto lo que los extraño. No quiero llorar, perdón. Es que mis sobrinos son lo más, no sabés lo que los extraño. De repente estoy en casa y me llaman llorando y es horrible”.

En pleno pico emocional, la panelista de Los Mammones sorprendió a todos con un exabrupto para Vanina Escudero. “Vanina cuando me dijo que se iba a Uruguay ‘acá nomás, pasando el charco’. ¡Anda a c..., Vanina!”. Luego, intentando salir al paso, Silvina explicó: “Si yo estoy así, imaginate a mis viejos. Ellos no salen a ningún lado. Es terrible extrañar así”.

Cuando Sofía “Jujuy” Jiménez, tratando de empatizar con la bailarina dijo que su hermana se fue a vivir a México, argumentó: “Quiero pensar que es lo mejor”. Pero Silvina Escudero no se mostró de acuerdo con la idea de la modelo: “No, no es lo mejor. Es una c... Yo pensé que era lo mejor para mi hermana pero que se vaya a la m...”, sentenció redoblando el anterior exabrupto.