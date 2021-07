Silvina Escudero y Dolli Irigoyen protagonizaron un tenso cruce por el uso de animales vivos en la cocina

Este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), Silvina Escudero y Dolii Irigoyen protagonizaron un intenso debate por el uso de animales vivos en la cocina. El ida y vuelta se generó al recordar el día en el que los participantes de MasterChef Celebrity 2 (Telefe) tuvieron que cocinar caracoles vivos.

“El hecho de que uno desconozca cómo se cocinan las cosas, no quiere decir que no se cocinen así. Nuestras abuelas nos mandaban a buscar caracoles y los ponían en polenta, y se cocinaban así. Uno puede elegir comer o no comer”, argumentó Irigoyen.

A lo que Escudero respondió: “Uno puede elegir en la vida lo que ingiere si es vegano, vegetariano o carnívoro. Desde mi humilde opinión, creo que no hay que elegir más el sufrimiento animal, obviamente que hay tradiciones que vienen de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, por ejemplo, también la corrida de toros, y muchísimas tradiciones que hoy sabemos y se estudio que es un sacrificio animal entonces cocinar un animal vivo ya hoy creo que es una tortura”.

La chef retrucó: “Te hago una pregunta: "¿Si lo matás con sal y después lo cocinas igual lo estás matando?”. Entonces la bailarina contestó: “Claro pero hay diferentes maneras de morir que no sean tortuosas. Tirar un animal vivo a una olla hirviendo es una crueldad total”.

Dolli Irigoyen y Silvina Escudero.

Intentando mediar, la conductora Juana Viale sostuvo: “Lo que llamo la atención fue que se reproduzca en la televisión, que se evidencie. Yo tengo abuelo francés y lo que ha comido de caracoles, es increíble. De hecho, si hoy en día vas a París ves que lo están haciendo, es cultural”.

Por su parte, Silvina Escudero mantuvo su postura: “Si es una tradición pero es algo que se debería desterrar”, arremetió la actriz. En ese momento, Dolli Irigoyen, con un tono más cargado planteó: “Yo dejo picando esta pregunta: si mañana el mundo entero se vuelve vegetariano. ¿Qué hacemos con las vaquitas y los pollitos? La gente va a producir cereales, ¿los van a mandar a la calle? ¿Quién los va a controlar a los animales?”.

Luego, la cocinera remarcó: “¿Cuánta gente tiene para comprar almendras y hacer leche de almendras? Hay gente que no tiene ni para un litro de leche. Yo puedo, vos podés... pero, hoy en día, los médicos les mandan a los chicos de África un sachet con un superalimento y vos ves a los pobres nenitos chupando ese sachet. Ojalá la cantidad de los chicos que se mueren de hambre en Argentina tengan un pedacito de carne, leche y queso”.

Finalmente, Escudero expresó: “Me parece super válido lo que decís. Yo no soy una fundamentalista, solo siento que tengo que ser fiel a mis convicciones: estoy a favor de que haya una evolución progresista para que no haya más maltrato y crueldad con los animales. Ese es mi granito de arena”.