Cecilia Roth reveló detalles inéditos de su romance con Fito Páez

Cecilia Roth estuvo como invitada en Los Mammones, el ciclo nocturno de América que conduce Jey Mammon. La actriz repasó su exitosa carrera. Además, contó un sinfín de anécdotas, entre ellas, su romance de diez años con Fito Páez.

Para empezar, Cecilia contó que la primera vez que vio a Páez fue en un restaurante y ella estaba acompañada por Gonzalo, que pronto se convertiría en su marido: "Lo vi salir de la cocina muy intenso. Ya lo había visto en una entrevista con Jorge Guinzburg y me había encantado cómo había hablado de Fabi Cantilo. Estaban separados, pero había hablado con un feminismo, que me pareció que era una buena persona", señaló.

Algo pasó entre la actriz y el músico. "Me interesaba", reveló la actriz, pero no lo suficiente para alterar los planes de casamiento. Nueve meses después de su boda, volvieron a encontrarse en una fiesta de disfraces en José Ignacio. En un momento, la actriz fue a llenar su copa y él le preguntó. "¿No me traés una a mí, nena?". "Me gustó y era un quilombo, yo estaba recontra casada. Era algo que pasa cuando te enamorás. Es complejo, pero sentí que quería estar con esa persona". A la mañana siguiente, sonó el teléfono y del otro lado estaba Fito cantando el bolero "Algo contigo". La invitó al cine, y el resto ya es historia.

Finalmente, el conductor resumió la historia. Luego de una discusión, le dijiste ‘andate de casa’, te fuiste a bañar. Y cuando saliste de la ducha había hecho la canción "Un vestido y un amor", el tema símbolo de su romance.

Fito y Cecilia, un romance que inspiró "El amor después del amor", uno de los mejor disco del rock nacional.

"Eso es lo que recuerda él, que no sé si siempre recuerda bien", respondió Roth. El conductor pidió conocer el lado b de la canción, pero la actriz se mantuvo inflexible: "Ni pienso. Para mí, no tuvo que ver con una pelea, pero no quiero discutir con Fito. Si él dice que es así, es así, porque él es el rey", cerró.

Recordemos que Fito y Cecilia se separaron en 2002. Estuvieron juntos diez años y son padres adoptivos de Martín. Guardan una excelente relación, incluso con Gonzalo, el primer marido de Cecilia.