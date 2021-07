La polémica garpa: estos son los nuevos convocados para La Academia de ShowMatch

Ángel de Brito anunció en Los Ángeles de la Mañana los nombres de los famosos que fueron convocados para La Academia de ShowMatch. Según indicó el conductor de LAM y jurado del certamen "hasta ahora son siete figuras en total". Algunas de las nuevas figuras que fueron tentadas por la producción de Marcelo Tinelli para sumarse son: Rodrigo Tapari, Ariel Puchetta, Lionel Ferro y La Chipi.

Pero, sobre el final del programa, Ángel reveló que dos angelitas también fueron convocadas para sumarse: Yanina Latorre y Cinthia Fernández. "¿Vas con Martín Baclini? ¿Vas sola?", le preguntó picante el conductor a Cinthia. "Voy sola. Me lo ofrecieron los chicos, pero todavía no definí nada", mencionó la bailarina.

Por su parte, Latorre también confirmó que fue convocada, aunque aún no arregló su contrato con la producción. "Todavía no cerré nada. Ya me llamaron. El tema es que yo no canto. Vamos a ver...", sentenció.

Recordemos que el certamen artístico de EL Trece no viene generando un buen volumen de audiencia. El pasado martes 27 de julio volvió a traer malas noticias para Showmatch en materia de rating: su peor medición en su historia (promediando 4.4 puntos). Más allá de los cambios en el horario que llevó a cabo El Trece, el programa de Tinelli sigue sin poder levantar cabeza y cada noche se encuentra más lejos de alcanzar un número final integrado por dos dígitos.