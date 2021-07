El drama familiar que atraviesa Paula Trápani: "He tirado la toalla"

La reciente confesión de Asthon Kutcher y Mila Kunis sobre la limpieza de sus hijos generó un gran revuelo mediático. La pareja contó que sus primogénitos no se bañan todos los días sino cuando se siente la suciedad. Sus dichos no pasaron por alto por nadie y tanto en las redes, como en los medios todos hablaron del tema.

En Nosotros a la mañana, el magazine de eltrece, Paula Trápani aprovechó la ocasión para contar el drama familiar que ella vive a diario. La periodista, que es mamá de Joaquín, Milena y Delfina, señaló al aire que ella lucha constantemente con sus pequeños por el aseo personal.

Paula Trápani junto a sus hijas

"Yo a veces he tirado la toalla con mis hijos, que no se quieren bañar todos los días. A muchas madres les debe pasar. Pobres, a mis hijos los estoy mandando al frente mal", manifestó frente a las cámaras.

Y agregó: "Lo hablo mucho con otras mamás. Muchas veces no se bañan todos los días y tranzamos. Si hoy no hizo deporte, bueno, que se bañe mañana. No sucede siempre pero a veces se saltea un baño".

Trápani junto a Joaquín, Milena y Delfina

Finalmente, sumó: "Los dientes y las manos por supuesto que se lavan siempre. Y, el día que no se bañaron, los pies seguro se los tienen que lavar. En la adolescencia hay olor a chivo, empiezan con unos olores".