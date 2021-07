Revelan la fecha de vuelta de Pampita a ShowMatch y la sorpresa que prepara Marcelo Tinelli

Pampita se prepara para volver a la televisión en pocos días. Fue su marido, Roberto García Moritán el encargado de dar el anuncio de la fecha en el programa Es por ahí (América). Además, anticipó la sorpresa que prepara Marcelo Tinelli.

“Estamos felices. Hoy Ana cumple una semana, así que fascinado. No dormimos pero no nos importa nada. Es una santa. No llora, siempre sonriente, con los ojos abiertos, salvo de 3 de la mañana a 6”, contó el empresario gastronómico.

Pampita junto a Roberto García Moritán y su hija Ana.

Luego, García Moritán indicó que Pampita vuelve a trabajar a ShowMatch el el próximo lunes, retomando su lugar en el jurado del certamen La Academia. “Ya va a arrancar, no puede con su genio. Ella es así, desde que la conozco no ha parado nunca. Yo creo que se la va a llevar con ella. Tinelli está chocho con que vuelva el lunes, de hecho él la va a pasar a buscar y van a ir conversando, imagino que lo van a transmitir. Marcelo es muy rápido para esto”, confesó, entre risas.

Sobre su participación en el reality de Pampita para Paramount+, Roberto García Moritán aseguró: "A mí me cuesta mucho verme pero bueno, trato de acompañar. Nunca hubiera elegido estar en ese lugar pero es parte de las cosas. Mis hijos también van a estar, al más grande le cuesta como a mí”.

Por otro lado, a la hora de contar qué tipo de padre seráa para Ana, el empresario que está incursionando en la política expresó. “Le voy a dar todo el amor y a acompañarla en todo lo que pueda. Mis hijos han estado con un padre que ha cometido un montón de errores producto de los nervios, los miedos, las inseguridades. Hoy creo que la vida me da la oportunidad de ser mejor padre”.