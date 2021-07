La inesperada decisión de Mariana Fabbiani tras el levantamiento de su programa

El programa de Mariana Fabbiani fue levantado a principios de julio, y a partir de ese momento no se supo mucho sobre el día a día de la conductora, que ahora compartió su inesperada decisión tras la finalización del ciclo.

Luego del sacudón que significó quedar fuera de la pantalla por el bajo rating de su envío Lo de Mariana (El Trece), Fabbiani decidió visitar a su padre en Corrientes y contó detalles de la experiencia a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

“Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días. Me vine al campo con mi papá, solos los dos, mano a mano. ¡Toda una aventura! Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días… Sí, ya sé lo que están pensando. ¡Pero no saben lo que me cuesta dejarlos!”, confesó la conductora en referencia a sus pequeños de 6 y 11 años.

Luego Mariana Fabbiani agregó: "¡Con lo que amo estar acá! Pero siempre tenía excusas. Que el programa diario, que el viaje es largo, que los chicos, ¡y acá estoy! Feliz, compartiendo la pasión de mi viejo, conociéndonos más aún y conectando con la naturaleza. Toda una experiencia personal y sensorial, que si les dan ganas, sigo compartiendo con ustedes”.

Luego de recibir decenas de comentarios afectuosos, la conductora compartió un video con diferentes postales de sus días de campo.