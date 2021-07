Un participante intentó seducir a Lali Espósito en La Voz Argentina: su reacción

Anoche, La Voz Argentina presentó su última gala de audiciones a ciegas. Los cuatro jurados del reality de canto de Telefe -Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito- fueron sumando integrantes a sus equipos. Uno de los últimos participantes fue Facundo Giovos, que interpretó "Bachata Rosa". Aunque logró cautivar al jurado, los únicos que tenían lugar en su equipo eran los hermanos Montaner.

Lali vivió a pleno la audición. Luego, manifestó toda su indignación con la producción del programa: "No puedo creer que no me pueda dar vuelta cuando alguien me parece increíble, como vos", señaló.

"¿Es guapo el pana o qué?", interrogaron los hermanos. "Che, Sole, es lindo el pibe", le dijo Espósito a su colega. Entonces, Ricky lo llevó del hombro hacia donde estaba Lali. "Te presento a un amigo", lo acercó, y la actriz no supo cómo reaccionar. "Yo me hago la canchera y se acercó y...", admitió tocándose la panza expresando sus nervios.

"¿Te gustó cómo cantó?", preguntó Mau. "Sí, también me gustó cómo cantó", respondió, pero después se puso seria. "Sos muy guapo, pero no te vi. Me hubiera dado vuelta porque cantás excelente", le dijo al joven de 26 años.

"Chicos, es re guapo", insistió Lali, al verlo de cerca. "Tanto tiempo disfrutamos de este amor", comenzó el joven las primeras líneas del clásico bolero "Sabor a mí". Al principio entonando a capella, luego sobre una base, Facundo interpretó el tema mirando fijo a la actriz.

Finalizado el programa, Lali se volcó a sus redes sociales para comentar la última gala antes de las famosas batallas. "Chicos, aunque no parezca soy tímida", se sinceró con sus casi seis millones y medio de seguidores.

"Soy una boluda", admitió luego de ver su participación por televisión. Y más tarde, al escuchar a la madre de Facundo, continuó elogiándolo: "¿Y le gusta cocinar? Chau, chiques".