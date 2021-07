El duro momento que atraviesa una famosa conductora de América

Soledad Larghi es una de las periodistas estrellas de América Noticias. El año pasado se había rumoreado sobre un posible embarazo, pero ella se lo desmintió rotundamente. Ahora, durante una entrevista con el programa Chicas Guapas, reveló lo que sucedió.

"Este año quedé embarazada. Fue una noticia que me puso feliz a mí, a mi familia, a mi pareja. Me pasó, me sorprendió, me lleno de felicidad. Lamentablemente perdí el embarazo en la semana diez. No llegó a un buen puerto pero ya llegará", contó la periodista y conductora.

Soledad Larghi. Foto: Instagram @solelarghi

"Fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Si en algún momento se me da, voy a ser una mujer muy feliz", indicó sobre la posibilidad de volver a proyectar ser madre en un futuro.

Finalmente, y en relación a su profesión, señaló: "Cuando tenés la suerte de trabajar de lo que amas, todo se hace más llevadero. A la hora de dar una noticia lo mejor es interpretar lo que necesita el ciudadano", argumentó sobre su rol en los medios.