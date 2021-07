Tras la polémica, productores de ShowMatch visitaron el Centro Ana Frank: ¿por qué no fue Marcelo Tinelli?

Tras la polémica aparición de una imagen de Ana Frank en una performance de Jujuy Jiménez en ShowMatch (El Trece), parte del equipo de producción del programa estuvo en el Centro Ana Frank. Además, explicaron por qué Marcelo Tinelli no fue a la visita.

La aparición de una imagen de Ana Frank que desató polémica en ShowMatch.

"Gracias al acuerdo firmado entre el Centro Ana Frank y la producción del programa ShowMatch en relación a la utilización de la imagen de Ana Frank durante el show de Sofia Jiménez el día viernes, hoy nos visitaron para realizar la visita al Museo y conocer más sobre la historia", indicaron a través de las redes del espacio de memoria histórica.

En diálogo con Marcela Coronel en Mientras tanto (Mucha Radio), El Chato Prada asumió la responsabilidad en medio de la polémica. "Fue un grave error, de los cuales Fede (Hoppe) y yo somos los responsables absolutos. Sentíamos que no tenía nada que ver, todos los que conocíamos la historia de Ana Frank y del Holocausto. Obviamente murió a los 15 años de edad, era una adolescente. La ignorancia de determinados temas lleva a equivocaciones. Uno aprende de las equivocaciones. Pudimos aprender más allá de lo que uno puede saber, por la edad, por haber leído. Seguimos aprendiendo", expresó el productor.

Luego, Prada explicó por qué Marcelo Tinelli no asistió a la visita al Centro Ana Frank. "Fuimos 10, 12 personas representativas de todas las áreas. Fue Carla Lanzi, Jujuy Jimenez. Nosotros fuimos en representación de Marcelo. Es un error nuestro, es lo que habíamos acordado. Es un error de producción. Marcelo (Tinelli) no pudo ir porque tenía otras cosas, no sé. No sé si Marcelo sabía si era hoy o era mañana. Somos los responsables de todo lo que pasa al aire, todas las imágenes que pasan atrás Marcelo no va diciendo sí o no".

Parte del equipo de producción de ShowMatch en el Centro Ana Frank.

Finalmente, El Chato explicó: "Fue un error, nos hemos equivocado como en otras cosas. Fue un error involuntario, lo gestó una coreógrafa. Fuimos al museo, fue una hermosa mañana, nos sentimos muy bien. Seguir aprendiendo, concientizar. Nos hemos equivocado y acá estamos. Presenciamos una hermosa charla, de las chicas, las guías del museo. Muy jovencitas. Tienen 20 años, lo cuentan con mucho conocimiento, con mucho amor. No fue adrede que la producción se juntó y dijo 'pongamos la imagen de Ana Frank'. Fue una desinteligencia. Intentó hacer algo Carla, mostrar a mujeres fuertes de la historia, empoderadas. A veces la velocidad y el desconocimiento llevan a cometer estos errores".