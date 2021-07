Suspendieron las grabaciones de 100 argentinos dicen: los motivos

Las grabaciones de 100 argentinos dicen debieron ser suspendidas. Su conductor, Dario Barassi, se quedó sin voz al medio día del lunes. Por este motivo, las grabaciones del lunes 26 de julio tuvieron que cancelarse.

Recordemos que Barassi estuvo presente como invitado al medio día en Los Ángeles de la Mañana, luego de haberse vacunado contra el Covid-19. Luego de su participación en LAM, Barassi se dirigió a grabar su programa, pero lo que quedó en evidencia mientras dialogaba con Ángel de Brito, terminó por confirmarse cuando llegó al estudio de 100 argentinos dicen: ya no tenía voz.

En las primeras horas de la mañana, antes de ir a LAM, Barassi recibió la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. Con la mejor predisposición habló con Ángel y sus angelitas, pero en el inicio del ida y vuelta el conductor se dio cuenta que poco a poco iba quedándose afónico.

"No estoy bien", empezó diciendo Barassi al ser recibido por Ángel y sus panelistas. "Me vacuné recién. Me dieron AstraZeneca. Si, ya sé...", agregó. Luego bromeó: "Qué cosa que lo llamen a Monchi cada vez que estoy mal. Un beso Monchi", dijo recordando el reemplazo de Balestra meses atrás.

"Chicos, la voz, se está yendo. Siento fiebre, siento que estoy sudando", dijo Barassi. "Eso que el aire está a full", le comentó Ángel de Brito. "Monchi...", dijo el actor. "El calor que hace acá. Estoy deshidratado. Si tienen un termómetro me tomo la fiebre en vivo. Ay, me estoy persiguiendo, me preocupa la voz, volvamos a Fer Dente y su novio".