Pablo Echarri habló de la fantasía que le gustaría cumplir en la cama con Nancy Dupláa

Este martes, Pablo Echarri estuvo como invitado en Flor de equipo (Telefe), y se animó a la sección del "cuestionario intragable". Allí el actor hizo picantes confesiones, incluyendo la fantasía que le gustaría cumplir en la cama con Nancy Dupláa.

En medio de una distendida charla con la conductora Florencia Peña, Echarri contó entre otras cosas que cuando era muy joven le decían "calefón". “Era muy calentón, tenía muy poca resistencia a la gastada. Arrancaba a resolver las cosas rápidamente. En el barrio se resolvían así las cosas. Yo iba al frente pero cobraba. La actitud iba para adelante, pero el cuerpo no me acompañaba”. En ese momento aclaró que “en esa época era muy flaquito” y que en general las mujeres “pasaban de largo”.

Cuando Flor se refirió a una declaración que hizo Pablo Echarri sobre su fantasía de tener un trío con Nancy Dupláa, el actor aclaró que por el momento esa idea no se ha cumplido. “Me cago en las patas, pero me generaría un nivel de adrenalina y excitación importante. Yo me siento open, pero soy medio closed [cerrado]. Yo tengo una mente muy abierta, un sentimiento muy libre, pero nací en la era equivocada. Con Nancy somos un poco posesivos y antiguos, entonces ciertas cosas quedan en el ámbito de la fantasía”.

Luego, Echarri que con Dupláa tienen una vida sexual muy activa a pesar del paso del tiempo, y contó que en el plano profesional a pesar de que no hay celos al ver a su esposa en escenas pasionales con otros colegas, advirtió: "A mí el que más me molesto, quizá porque el contrincante era jove, fue cuando hacia Socias y estaba con Gonzalo Heredia. Veía una competencia directa ahí”.