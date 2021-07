El mal momento de Laurita Fernández: ¿levantan su programa por bajo rating?

En un año muy complicado en la televisión abierta, Laurita Fernández está atravesando un mal momento y crecen las versiones sobre el levantamiento de su programa.

La actriz y conductora debutó recientemente con El Club de las divorciadas (El Trece), y el programa no logra alcanzar los 5 puntos de rating que las autoridades del canal tenían como objetivo para esa franja horaria. Además, por el efecto en cadena, el ciclo que le sigue en la grilla horaria, El Gran Premio de la Cocina (El Trece) recibe un bajo piso en las mediciones.

Tras la precipitada salida de la sexóloga Alessandra Rampolla, El Club de las divorciadas ingresó en un declive que no puede remontar. Según informó La Pavada de Crónica, el ciclo tendría los días contados.

Recordemos que Fernando Piaggio señaló en El Run Run del Espectáculo (Crónica HD) que Laurita Fernández había anticipado que ella no estaba pendiente del rating. "Hubo una nota que me llamó la atención en la que ella decía que no iba a pensar en el rating. Si estás en la televisión, tenés que pensar en el rating porque lo van a pensar los directivos y aquellos que dan la orden. El programa está haciendo entre 3.8 y 4.1 puntos de rating y atención que Super Super, el programa de José María Listorti, empezó muy bien y se está acercando al piso bajo que tiene Laurita Fernández", había detallado el periodista.