Marcela Tauro opinó sobre el vínculo de Jorge Rial y Marina Calabró

La repentina salida del aire de TV Nostra dejó a muchos estupefactos. Pocos meses estuvo en la pantalla chica el ciclo conducido por Jorge Rial y en los medios, no hubo quien no hablara del tema. La decisión de bajar el programa la tomó el conductor por su cuenta y sus compañeros se enteraron minutos antes de que la comunicara en vivo.

Jorge Rial sorprendió al finalizar TV Nostra

Marcela Tauro, quien conoce en profundidad al comunicador desde hace años, opinó sobre lo que ocurrió algunas semanas atrás. "A mí no me sorprendió nada de lo que pasó con TV Nostra. La verdad no me sorprendió que dejara el programa. Y lo digo porque lo conozco a Jorge, trabajé mucho con él”, señaló al aire de La Once Diez.

Además, la ex panelista de Intrusos, se refirió al mal manejo de la situación por parte de Rial con respecto a quienes compartían el ciclo con él. "Hay que ver qué le paso él también, no creo que haya sido grato, pero no lo justifico porque yo la ví a Marina (Calabró) y me dolió porque soy su amiga y la quiero", explicó.

"Él a veces se compra a veces enemigos al divino botón porque la podría haber llamado y decirle Mari mirá terminamos, no puedo más, no puedo explicarlo", agregó.

Marina Calabró

Y se lamentó: "Con Marina él tenía buena relación, ella la pasó muy mal, se angustió mucho, sobre todo por la forma en la que se enteró".