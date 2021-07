La estratégica respuesta de Guido Kaczka cuando le preguntaron por los rumores de enfrentamiento con Marcelo Tinelli

Guido Kaczka se prepara para debutar este lunes con Los 8 escalones del millón, en medio de una jugada de El Trece por recuperar su decaído rating en el prime time. El conductor ocupará el lugar en la grilla que tenía ShowMatch y dio una estratégica respuesta cuando le preguntaron por los rumores de enfrentamiento con Marcelo Tinelli.

En diálogo con Liliana Podestá de LA NACION, Kaczka habló de su nuevo desafío en televisión. "Estoy muy contento con esta versión distinta de Los 8 escalones, que se armó pensando en que salga sí o sí un premio grande de un millón de pesos. En general, es un premio por el que hay que esperar tres, cuatro meses y en este caso vamos a entregar un millón todos los días. En estos años seguimos trabajando en la productora sobre este formato porque nos gusta y funciona. El jurado no va a competir con los participantes sino que van a hacer preguntas específicas en la final. Son ocho participantes por día y van perdiendo uno por escalón; dos llegan a la final y el que gana tiene también la chance de volver al otro día. Si a alguien le fuera bien todo el mes, se lleva 22 millones", contó el conductor sobre el flamante ciclo.

Guido Kaczka y Marcelo Tinelli.

Luego, cuando le preguntaron a Guido Kaczka por los rumores de enfrentamiento con Marcelo Tinelli por el prime time, el presentador contestó: "En su momento se habló. Es raro de contestar esto porque claro que me gusta más un horario que otro y el de las 21 me encanta porque es familiar, me siento cómodo por el estilo de programa que armamos. Pero de ahí a valorar tanto un horario por encima de otro, no me ocurre. No lo vivo como un enfrentamiento aunque puedo entender que sea atractivo hablar de eso. Hay que entender que algunos ciclos gustan y otros no, y el canal va eligiendo y cambiando. Me dedico más a producir y a pensar que a refunfuñar porque en definitiva si el programa funciona, sigue. Por ahora vamos a estar con Bienvenidos a bordo, a las 18.30, y Los 8 escalones del millón, a las 21".

Finalmente, cuando le preguntaron a Kaczka si se siente el "caballito de batalla" de El Trece, el conductor respondió: "Me esfuerzo mucho por convivir. Una cosa es que prefieras algo y otra que te enojés con el mundo porque las cosas no son como querés. Por supuesto que tengo mis preferencias de horario, pero tengo que convivir y no por una cuestión moralista sino porque es la única forma conveniente para todos. Cuando veo esas peleas, digo: “Paremos un poco”. A veces yo mismo me tengo que poner un freno y sino me lo dice mi socio. Claro que tengo preferencias, pero no hay que engancharse. No estamos solos y si desaparecen todos, lo que hacemos no sirve de nada y entonces qué sentido tendría. Estoy contento con tener de nuevo el horario de las 21, por supuesto. Durante dos años hicimos el prime time con Bienvenidos a bordo y veníamos de otro programa en ese mismo horario. Pasan los años, seguimos y estoy agradecido. Además soy de calendario largo y no de temporada, tiro de enero a enero".