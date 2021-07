El enojo de Lali Espósito por una participante de La Voz Argentina

La Voz Argentina continúa dando de qué hablar con los increíbles artistas que brillan frente a las cámaras. En estos momentos, el certamen de canto se encuentra atravesando una de las etapas más difíciles para el jurado: las audiciones a ciegas. Los cinco cantantes deben seguir su intuición para elegir a los participantes y en varias oportunidades, han fallado.

Así es como, más de una vez, no se han dado vuelta en sus sillas a tiempo y se han dejado afuera de la competencia a grandes artistas. Ahora, sin embargo, lo que ocurrió fue distinto. Lali Espósito se molestó al no elegir a una participante que terminó ingresando al equipo de Soledad Pastorutti.

Alejandra Rama Palazzo, es la joven que, en la última emisión del ciclo de Telefe, interpretó Thunderstruck, un clásico de AC/DC. Cuando su show terminó, todas las sillas se dieron vuelta y allí fue cuando la ex Casi Ángeles pudo apreciarla y su estado cambió rotundamente.

"Qué look. Qué preciosa. Se sintió que la pasaste increíble y nosotros también", comenzó diciendo y agregó: "Me quiero matar por no darme vuelta". Acto seguido, un tanto molesta, explicó los motivos: "En mi caso fue que uno tiene que armar un equipo con diferentes cositas y colores y dudé. Ahora me quiero matar un poco la verdad. Voy a envidiar a la Sole que te va a tener en su equipo".