El Dipy aclaró los tantos sobre los rumores de su candidatura para las elecciones de 2021

El Dipy quedó en el centro de la escena durante el cierre de listas del sábado en el marco de las elecciones de 2021. Tras los rumores de su candidatura como concejal en La Matanza por el espacio que encabezará el neurocientífico Facundo Manes, el cantante decidió salir a aclarar los tantos.

“¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mí? Que iba con este, y con el otro. No estoy con peronistas, ni con radicales, ni con Juntos por el Cambio. Estoy solo, sin un peso”, comenzó El Dipy a través de un hilo de tuits.

Luego agregó: “Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”.

Más adelante indicó: “Yo no soy Ofelia Fernández, no soy un garca mentiroso como todos y todes. Porque yo no quiero vivir de lo que paga el Estado que sale del bolsillo de la gente. Quiero que ese sueldo vuelva a la gente y a sus hijos, para que puedan estudiar”.

Toda la vida viví de mi trabajo.

La gente siempre eligió si escucharme o no y con eso pude tener lo poco que tengo.

No soy un parásito.

Soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso.

Finalmente, El Dipy expresó: “Con eso pude tener lo poco que tengo. No soy un parásito, soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso. No traiciono por plata lo que digo. Siempre con el pueblo, siempre”.