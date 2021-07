A un día de subir una postal muy provocadora en su cuenta de Instagram, Britney Spears compartió una foto al borde de la censura, en medio del conflicto legal con su padre.

Recordemos que la cantante quiere dejar de estar bajo la tutela de su papá, y anunció que no volverá a cantar en vivo hasta que no recupere completamente su autonomía.

En primer lugar, Britney subió la imagen de una página de un libro que tenía escrita la frase: “¿Sabés lo que realmente me excita? ¿Lo que encuentro increíblemente sexy? La amabilidad”.

Y luego, llegó el turno de una postal subida de tono, con Britney Spears vistiendo una minifalda de jean desabrochada y con la cintura doblada, y sin nada arriba. Para evitar la censura de la Instagram, la artista cubrió su pecho con sus manos y emojis de estrellas.

En menos de un día, la publicación cosechó más de medio millón de "me gusta", con opiniones divididas entre quienes apoyaron la libertad de Spears, y quienes señalaron que la foto podría ser contraproducente en su proceso judicial.

Recientemente, Britney Spears expresó ante la Justicia su angustia por la situación que viene atravesando desde hace años. “No soy feliz, no puedo dormir. Estoy muy enojada, es una locura. Y estoy deprimida... Las personas que me hicieron esto no deberían poder escapar y alejarse fácilmente”, dijo en la sala del tribunal asegurando que se siente como una "víctima de tráfico sexual".