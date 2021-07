Showmatch: utilizaron una imagen de Ana Frank para un tema de Paulina Rubio y estalló el escándalo

Anoche, Sofía Jujuy Jiménez interpretó "Yo no soy esa mujer", de Paulina Rubio, en un nuevo desafío de La Academia de ShowMatch. De fondo se fueron proyectando diversas imágenes para graficar la canción. Pero, la aparición de una foto de Ana Frank generó un verdadero escándalo en las redes sociales.

"Yo no soy esa mujer, que no sale de casa, y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré, en el eco de tu voz en un rincón. Yo no soy esa mujer", reza parte de la letra de la mexicana. De fondo, se podía ver un video en donde aparecían Gabriela Sabatini, Oprah Winfrey, la madre María Teresa de Calcuta, Eva Duarte de Perón, María Elena Walsh y Ninín Marshall, entre otras.

Sin embargo, causó indignación al ver una imagen de Ana Frank, cuya historia es un símbolo del Holocausto y el diario que escribió durante su encierro se transformó e uno de los libros más difundidos de todos los tiempos. Y fue justamente escuchar "Yo no soy esa mujer que no sale de casa" lo que generó el repudio inmediato y absoluto de todos los usuarios de Twitter.