Tras su furioso mensaje, Diego Leuco salió al cruce de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli generó gran incertidumbre tras publicar en sus redes sociales un furiosos mensaje. "Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo", escribió el conductor de ShowMatch, sin mencionar a nadie y generando todo tipo de especulaciones.

Muchos especularon que el enojo de Tinelli era por el rating que recibe de Telenoche, el noticiero que conducen Luciana Geuna y Diego Leuco. Por esa razón, el programa de Marcelo empieza con un número por debajo de los dos dígitos, lo que obliga al conductor a hacer un gran esfuerzo para aumentar la audiencia y no perder con la competencia.

Este viernes, Leuco habló en exclusivo con Intrusos y se refirió al enojo de Tinelli: "Me sorprendió, estamos todos remando", reveló el conductor del noticiero. "Es un año difícil, un año donde a Telefe le está yendo muy bien con un montón de productos que la están rompiendo... Telenoche, para mí, está haciendo un gran trabajo y que bueno que haya una competencia sana y linda. Y a todos nos gusta ganar y que nos vaya bien", añadió el periodista.

Finalmente, comentó: "Me sorprendí porque no lo sentí que era algo puntual con algún programa en particular. Te toque en el horario en que te toque, estamos todos remando en la tele en general. La tele se ha vuelto un medio en remarla. Igual está bien, son broncas que te pueden pasar, ojalá que no. Además son decisiones que toma el canal y es así históricamente, No creo que estemos en el medio de nada".