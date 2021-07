Picante regreso a La Academia: las chicanas de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli

Este jueves, Marcelo Tinelli abrió La Academia de ShowMatch felicitando a Pampita por el nacimiento de su hija. "¡Fue mamá! Es increíble, dos horas después de que arrancamos el programa de anoche nació Ana. Yo decía Johanna, Juliana, Mariana, y era Ana. Ana García Moritán Ardohain", dijo emocionado.

"¡Felicitaciones, Caro! ¡Felicitaciones, Roberto! Nueve y media de la mañana vino al mundo, y anoche Pampita estaba acá sentada. ¡Laburó hasta las últimas horas!", resaltó y pidió un aplauso para la miembro del jurado.

Minutos más tarde, la modelo salió al aire desde el sanatorio, agradeciendo los saludos. "Gracias por las palabras, me emociona ver a mis compañeros de jurado, tenemos mucha química este año... Y Ana ya es parte de ‘La Academia’, tiene su cuna en mi camarín, y me resulta increíble que hasta ayer estuve ahí y al rato estaba teniendo familia", contó.

Ante la ausencia de la modelo, Guillermina Valdés fue la elegida para su reemplazo. "Hoy vuelve al ruedo, después de haber estado con nosotros la primera semana, una señora de Necochea que tiene cuatro hijos. Espléndida. Diosa. Espectacular. Joya nunca taxi. Divina. Una bomba. Impresionante. Fuerte el aplauso para la señora Guillermina Valdes", dijo Tinelli al presentar a su pareja en su retorno al jurado de “La Academia”.

De esta manera, la modelo y actriz regresaba tras su muy comentada participación durante la primera ronda del certamen; en aquel momento había reemplazado a Ángel De Brito, que se encontraba en Miami. "Me pidió que no la besara", reveló el conductor. Pero su esposa le pidió con un gesto que se acercara y le dio un apasionado beso que dejó a Tinelli con los labios pintados.

En su primera devolución, Valdés se hizo eco de las cargadas que recibe el productor de LaFlia Fran Caivano por avanzar muy lento en su relación con Ángela Leiva. "¿Vos te acordás las veces que me cancelaste cuando empezamos a salir?", preguntó ante la sorpresa del conductor. "No, de verdad, porque vos estás enloqueciendo a ese pobre hombre, que es una dulzura, y vos hacías lo mismo. Me decías: ‘Te busco después del programa’. Yo te decía: ‘Bueno, dale’, y yo me pintaba un poco las ojeras, me hacía un bucle, porque estaba con los chicos todo el día, y me cancelabas... ¡Qué histérico!" apuntó.

"¿Yo no podía cancelar porque terminaba cansado?", retrucó Tinelli. "Siempre terminabas cansado. Estabas con muchas dudas... No creo que él tenga tantas dudas, Ángela", le dijo luego a Leiva. "Te agradezco el comentario, qué lindo arrancar así", sumó incómodo Tinelli.