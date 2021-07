Mariana Genesio Peña renunció a La Academia en medio de un escándalo: los motivos

Anoche se develó la verdadera trama detrás del sorpresivo alejamiento de Mariana Genesio Peña de La Academia de ShowMatch. "Mariana se va a tener que ir por un par de meses", había revelado el conductor Marcelo Tinelli sin dar mayores tipo de precisiones.

Esa misma noche, la actriz y su bailarín Rodrigo Jara quedaron sentenciados y pasaron al duelo en el que se enfrentarían a Karina La Princesita, El Polaco y Barby Silenzi, Débora Plager, Mar Tarrés y Lizardo Ponce.

"Me enteré de que Mariana se iba mientras estaba haciendo la coreo. Cuando lo dijo Marcelo me enteré. Y es un tema personal de ella, no me corresponde a mí hablar de eso", comentó Jara en su momento.

Finalmente la pareja no participó anoche del duelo de eliminación y estalló el escándalo. "Lamentablemente me voy a tener que ir de La Academia por un tiempo, tengo que cumplir con un compromiso laboral que estaba previsto desde un comienzo", señaló la actriz, que no quiso decirlo hasta que no estuviera confirmado. "Se activó de golpe y no puedo cumplir con los dos trabajos al mismo tiempo", añadió.

"Lo lamento en el alma porque la estoy pasando bárbaro", continuó la actriz, que recibió como respuesta el elogio del conductor: "Nosotros estamos felices de tenerte. La rompés y tenés una energía hermosa", señaló Tinelli. Una vez recuperada, Mariana procedió a agradecer al bailarín y al coach, Rodrigo Vallejos. Pero este último, muy enojado, no la dejó continuar.

"Más que agradecernos, deberías pedir disculpas en primera medida. Y más que pedirnos disculpas a nosotros, a tus padres por tener tan poca educación", afirmó con dureza. "Me guardé la información de que tenía esta posibilidad...", prosiguió hasta que volvió a ser interrumpida. "No solo eso, nos hiciste ensayar hasta último momento", disparó el coach.

Finalmente, la actriz continuó con su descargo. "Yo tenía un contrato de confidencialidad y lo que más me dolió fue guardarme la información por mis compañeros. Ellos saben que les abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, y si eso no les basta para darse cuenta la clase de persona que soy, lo lamento un montón. Yo estoy en paz con mi conciencia, actué en buena fe", afirmó, y dijo que su ausencia en el duelo fue por una decisión de la producción. "Espero que nos quedemos con lo mejor de haber compartido momentos tan lindos y tal vez nos vemos más adelante", cerró la participante.