La furia de Gonzalo Nannis con Claudio Paul Caniggia: "Si lo agarro, lo mato"

Pocas semanas atrás, Mariana Nannis decidió hacer visible lo que calló públicamente durante mucho tiempo y presentó una denuncia contra Claudio Paul Caniggia en la Justicia por violencia de género. Además, compartió una serie de fotografías de cómo quedó su cuerpo tras los golpes que recibió del ex futbolista.

Ahora, Gonzalo Nannis, el hermano de la mamá de Charlotte y Alex, habló en El club de las divorciadas sobre el vínculo que mantiene con su ex cuñado. “¿Vos sabías que Claudio era violento con ella o no estabas al tanto?”, le consultó Laurita Fernández. "Sí, estuve al tanto de un montón de situaciones que pasó ella, obviamente. Yo conviví mucho tiempo con ambos y estuve a su lado, así que puedo hablar porque conozco”, se sinceró él.

Acto seguido, contó uno de los episodios violentos que él presenció. "Uno fue allá por 2007, cuando Mariana me llamó un día de noche para que la fuera a buscar al hospital porque estaba sola. Ahí me contó que Claudio le había pegado. Esos papeles los tenía yo y hace un tiempo se los devolví para que pudiera presentarlos en la Justicia. Ahora los tiene el doctor", recordó.

Y sumó: "Me acuerdo una noche, de tantos episodios, que lo tuve que ir a buscar para fajarlo porque quería entrar a la casa después de toda una semana de girita que se había mandado".

"Mariana me llamaba y yo volvía una y otra vez. Terminé a las cinco y media de la mañana y no lo encontraba. Cuando me iba, él volvía", continuó y agregó: "Si lo agarraba, lo mataba. Él sabe que lo mato".