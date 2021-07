Fernando Burlando recibió dos vacunas distintas contra el covid-19

Invitado a Los ángeles de la mañana, Fernando Burlando reveló que por temor a contagiarse de covid-19 combinó dos vacunas diferentes. "Yo me cuidé mucho y me vacuné mucho. Me vacuné en Estados Unidos y me vacuné acá. Allá me di la Johnson & Johnson y acá la Sputnik V", reconoció al aire frente a la mirada de Ángel de Brito y las angelitas de eltrece.

Y agregó: "Obviamente tengo el aval de un médico que se encarga de los temas de salud en el Hospital de Clínicas; un poco avalado por la idea de que no me hacía mal, fui y puse el brazo".

"Dicen que podés acumular anticuerpos. Y a mí, realmente, me daba mucho miedo. Entre una vacuna y la otra esperé cuatro meses", señaló al aire.

"En principio hablaban respecto de la Johnson, que tal vez tenían un tiempo de duración de ocho meses. Pero ayer recibí información de que todavía a los ocho meses persiste el anticuerpo. Es probable que la vacuna haya que dársela una vez al año o cada dos años", manifestó.

El abogado contó que le tiene mucho miedo a la enfermedad por los graves problemas que le ha traído en gente cercana a él. "Tengo amigos que tienen 33 y 36 años y hace menos de 20 días que por segunda vez se contagian. Los salvaron, les pusieron esa escafandra que te inyecta Ibuprofeno. Tenían muy comprometidas las vías respiratorias, los pulmones, estaban a punto de morir", explicó.