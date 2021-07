El jurado de La Voz Argentina, otra vez en la mira

Este jueves, en la última emisión de La Voz Argentina por la pantalla de Telefe, el jurado decidió no elegir a una participante muy virtuosa y los televidentes estallaron en las redes. Noelia Soledad Bizzera realizó la audición a ciegas y si bien no logró cautivar ni Lali Espósito, ni a Soledad Pastorutti, ni a ninguno de los miembros del clan Montaner, se ganó el corazón de millones de argentinos.

La mujer vive en Santa Fe y es madre de cuatro hijos. Canta desde que iba a la escuela primaria y conoció a su marido gracias a la música. En estos momentos se encuentra en una difícil situación económica y frente a las cámaras contó que cocina y vende pan casero, canelones y empanadas. Además, hace changas de jardinería. Su esposo trabaja como albañil de manera temporal.

Para la presentación eligió un clásico de Valeria Lynch: Señor Amante. Sin embargo, su potente interpretación no fue suficiente para ingresar al ciclo. “Sentí que no nos dimos vuelta porque creo que otros coaches podrían aportar más a tu estilo de voz y de artista”, le explicó Ricky Montaner. Lali, por su parte, agregó: “Tu capacidad vocal es enorme pero me pasó algo parecido, no tenía tanto para aportar a una voz tan potente”.

Los televidentes no pasaron por alto esto y salieron a expresar su enojo contra el jurado en Twitter y subieron todo tipo de memes y llenaron la web de comentarios. "Con el pueblo de La Voz aún no superamos lo de Noelia", "Perdonalos, Noelia, no saben lo que hacen" y "¿Cómo no se van a dar vuelta? Noelia te banco", son algunos de los mensajes que circulan en la red social del pajarito.