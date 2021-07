Preocupación por la salud de Víctor Laplace: aislado en su casa a los 78 años

Este miércoles se dio a conocer que el actor Víctor Laplace, de 78 años, dio poisitivo de coronavirus y se encuentra aislado en su casa. El artista había regresado al teatro hace unos días con la obra Rotos de amor.

Tras la noticia, los restantes integrantes del elenco de la mencionada puesta: Osvaldo Laport, Roly Serrano y Antonio Grimau deberán también permanecer aislados.

En diálogo con Liliana Podestá de LA NACION, Laplace dio detalles de su salud. "Me cuidé muchísimo todo el año pasado y lo que va de este. No vino nadie a mi casa... y sin embargo aquí estoy. Hoy me hisopé y di positivo”, señaló el actor.

Luego agregó: “Por suerte tengo la primera vacuna. Pero creo que deberemos adaptarnos a este nuevo entorno y cuidarnos mucho. Por ahora estoy bien. Tuve algunos síntomas y por eso me hisopé. Estoy aislado en casa, tranquilo, descansando. Esperemos que pase rápido y todo esté bien”.

Recordemos que Antonio Grimau, uno de los integrantes del elenco de Rotos de amor, estuvo internado en grave estado casi dos meses por complicaciones en su cuadro de coronavirus. Ahora, los actores deberán esperar al menos un par de semanas hasta que Víctor Laplace tenga el alta y puedan regresar todos a las tablas.